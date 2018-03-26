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Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 07:16 | Son Güncelleme

‘Başı açık kız görünce’ sinirlenen müdürle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. CHP’li Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın Milli Eğitim Müdürü Demir’in Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını genelgeden silmesini Meclis’e taşıdı. Yalçınkaya, Bakan İsmet Yılmaz’a, “Halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek davranışlar sergileyen bu müdür için işlem yapılmayacak mı” diye sordu

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açık talimatına rağmen Atatürk'ün adını genelgeden çıkardı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aile Bakanlığı tarafından hazırlanıp resmi kurumlara gönderilen genelgede, “Bütün kurumlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak” talimatı verildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Müdür Demir ise bu genelgeye dayanarak okullara yolladığı yazıda, “Atatürk posterleri” ifadesini çıkarıp, sadece “Türk Bayrakları ile donatılacak” ifadesine yer verdi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, bu skandalı Meclis'e taşıdı. Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan şu sorulara yanıt istedi:

İl Milli Eğitim Müdürü'nün tüm okul ve kurum müdürlüklerine yazmış olduğu resmi yazıda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü “yok sayması” hakkındaki düşünceniz nedir? Siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olarak kurucu önderimize yapılan bu aleni saygısızlığa karşı nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

Bu bürokrat, devletimizin kurucu liderinin resimlerini okullara astırmamak suretiyle Ulu Önder'e en hafif tabiriyle saygısızlık yapabilme cüret ve gücünü nereden almaktadır? Bakanlık olarak rahatsızlık duymuyor musunuz?

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‘İDARECİLİK YAPAMAZ' KARARI

Aynı bürokratın, 21.02.2018 tarihinde Bartın ili Ulus İlçesi'ne bağlı Ulus Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen imamlar toplantısına katıldığı ve yaptığı konuşmada “Okulları gezerken başı açık kız öğrencileri görünce sinirlerine hakim olamadığı” ve öğrencilerin başlarını kapaması için okul müdürlerine uyarılarda bulunarak, fırçaladığına dair ifadeleri basın yoluyla kamuoyuna yansımıştır. Konuyla ilgili olarak, bu kişi hakkında yasal bir işlem başlatılmış mıdır?

Daha önceki görevleri sırasında yapmış olduğu usulsüz işlem ve uygulamalar nedeniyle hakkında mahkeme ve “İdarecilik Yapamaz” kararı da bulunan bu şahıs; ilgili mevzuatların amir hükümlerini ve mevzuatın tanımladığı sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen hangi yasal dayanakla idarecilik görevini sürdürmektedir?

Cumhurbaşkanı hakkındaki eleştiriler, hakaret kabul edilerek onlarca kişi hakkında yasal işlem yürütülürken; Cumhuriyetimizin kurucusu hakkında kabul edilemez tutum içinde olan, halk arasında kin, nefret ve düşmanlık yaratacak davranışlar sergileyerek laik, bilimsel, çağdaş eğitim anlayışından yoksun bir tutumla idarecilik yapan bir kişi hakkında yasal işlemin başlatılamamış olmasının gerekçesi nedir?

Başı açık kızlara sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!Başı açık kızlara sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!
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