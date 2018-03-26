Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açık talimatına rağmen Atatürk'ün adını genelgeden çıkardı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aile Bakanlığı tarafından hazırlanıp resmi kurumlara gönderilen genelgede, “Bütün kurumlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak” talimatı verildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Müdür Demir ise bu genelgeye dayanarak okullara yolladığı yazıda, “Atatürk posterleri” ifadesini çıkarıp, sadece “Türk Bayrakları ile donatılacak” ifadesine yer verdi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, bu skandalı Meclis'e taşıdı. Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan şu sorulara yanıt istedi:

İl Milli Eğitim Müdürü'nün tüm okul ve kurum müdürlüklerine yazmış olduğu resmi yazıda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü “yok sayması” hakkındaki düşünceniz nedir? Siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olarak kurucu önderimize yapılan bu aleni saygısızlığa karşı nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?