Bartın’da 21 Şubat tarihinde Ulus ilçesi İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Ulus Müftülüğü’nün düzenlediği Ulus Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirilmişti.
Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir buradaki konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığı öne sürülmüştü.
Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi. FEMEN sosyal medya hesabından, “İl milli eğitim müdürü, kızları başı açık görünce sinirleniyormuş. FEMEN bu anlamlı çıkış üzerine uzun uzun düşündü ve sonunda doğru yolu buldu. FEMEN’in başı kapalı kızları sayesinde artık İslamcı erkekler sinirlenmeyecek, ülkeye huzur hakim olacak!” şeklinde mesaj paylaştı. FEMEN mesajına, başları türbanlı ancak göğüsleri açık FEMEN kadınlarının fotoğrafını paylaştı.
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