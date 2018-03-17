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'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in bir konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini söylediği iddia edilmişti. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi.

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Bartın’da 21 Şubat tarihinde Ulus ilçesi İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Ulus Müftülüğü’nün düzenlediği Ulus Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirilmişti.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir buradaki konuşmasında, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığı öne sürülmüştü.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e FEMEN Türkiye’den yanıt geldi. FEMEN sosyal medya hesabından, “İl milli eğitim müdürü, kızları başı açık görünce sinirleniyormuş. FEMEN bu anlamlı çıkış üzerine uzun uzun düşündü ve sonunda doğru yolu buldu. FEMEN’in başı kapalı kızları sayesinde artık İslamcı erkekler sinirlenmeyecek, ülkeye huzur hakim olacak!” şeklinde mesaj paylaştı. FEMEN mesajına, başları türbanlı ancak göğüsleri açık FEMEN kadınlarının fotoğrafını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
FEMEN Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Senin müdür gibi cibiliyetini ... Ulan haysiyet yoksunu karaktersiz sana mı soracaklar başlarını kapatıp kapatmayacaklarını? ağzımı doldura doldura burdan sana bişeyler yazardım ama yayınlamazlar diye yazmıyorum anladın sen ...
Yahu ya bu dinde bi sıkıntı var yada bu adamlarda.
Allahtan mini etek falan dememiş yoksa bunlar donsuz çıkarlardı :(
onun yaptığı yanlışı bir başka yanlışla kapatmaya çalışanlar onun söylediği iğrençliği bir başka iğrençlikle kapatmaya çalışmak ne yazık ki ne Dini ne de Cumhuriyeti bazıları anlamamış birisi Cumhuriyetin imkanlarıyla bir makam elde etmiş ama Cumhuriyetten bir haber diğeri de Dinin önem verdiği değeri kullanmaya bu protesto ile iğrençleştirenler bir farkları yok Dini değerler de Cumhuriyet değerleri de önemli olmalı bizim için ama anlayana ve anlamak isteyene
Allah için bi orta yol bulun ne bu restleşme kapalısıda abartmadan açığıda hepsi bizim. İçimizde benim gibi akıldan kaçığıda artık idare edin nolur .bunun sonu çok kötü bırakın restleşmeyi nolur. Vallahi kendim için diyorum kaza bela kör bi kurşuna razıyım yeterin ya ne hale geldik
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