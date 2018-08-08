DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde başı demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin sac kesme makinasıyla gerçekleştirdiği hassas operasyonla kurtarıldı.

Yenicekent Mahallesinde yol kenarından ses geldiğini işiten vatandaşlar, kullanılmayan demir su borusuna başı sıkışan kedinin mahsur kaldığını gördü.

Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir borunun kedinin sıkıştığı bölümünü kesip bulunduğu yerden çıkardı, kedi ve boruyu İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan şubesine getirdi.

Ekipler burada kedinin kurtarılması için hassas bir operasyon yaptı. Hayvanın kafasının sıkıştığı boruyu, elektrikli sac kesme makinasıyla milimetrik bir işlemle kesen ekip, hayvanın ısınan metalden zarar görmemesi için de üzerine su dökerek boruyu soğutmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren operasyonla sıkıştığı borudan çıkarılan kedi, veteriner kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

