Başı kesilmiş kedi görüntüsü ekipleri harekete geçirdi

Başı olmayan kedi yavrusunun görüntülerini sosyal medyada paylaşan Temuçin Yonga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi yavrusunu cesedini dün ailesiyle piknik yaparken gördüğünü ve videoya aldığını belirtti.

Bölgedeki piknikçiler ve esnafla da görüşen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kemirgen hayvanlar veya sokak köpeklerinin telef olmuş kediyi bulunduğu yerden başka bir yere taşımış olabileceğini değerlendiren ekipler, geniş çalılık alanda yaptığı araştırmada da kediye rastlayamadı.

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ormanlık alanda bir poşette başı olmayan kesilmiş kedi yavrusunun görüntülerinin yayınlanmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Temuçin, "Oturduğumuz yerin 10 metre kadar ilerisindeki ağaçlık alana kozalak toplamak için gittiğimde ölmüş kedi yavrusuyla karşılaştım. O sırada çok kötü oldum. O anki psikolojiyle ailemden ve çevredeki kimseye bu durumdan bahsetmedim. Küçük çocuklar da kediyi bulduğum yerin yakınında oyun oynuyordu. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Çektiğim görüntüyü Adana Büyükşehir Belediyesine de ilettim. Önce kediyi gömmeyi düşündüm. Daha sonra sorumluların bulunmasını engellememesi için bunu yapmadım." sözlerine yer verdi.

- Hayvanseverler tepkili

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'nuyla ilk defa hayvanların yaşam hakkının yasayla güvence altına alındığını belirtti.

Yasayla hayvana şiddet, kötü muamele, öldürme fiili işleyenlere sadece 420, 900, bin 200 lira gibi idari para cezası uygulanabildiğini, hazırlanan yeni tasarıda ise bu suça hapis cezası getirildiğinin belirtildiğini ifade eden Yıldırım, tasarının bir an önce yasalaşmasını istedi.

Yıldırım, "Bu mutlaka kısa zamanda hayata geçirilmeli çünkü ülke genelinde hayvana şiddet ve kötü muamele üst seviyelere tırmanmış durumda. Artık Türkiye'nin her tarafında bu tür hayvana yönelik şiddet yaşanıyor. Mutlaka yasada değişikliğe gidilerek şiddet ve kötü muameleye hapis cezası getirilmesi lazım. Yoksa bu katliamlar devam edecektir." dedi.

