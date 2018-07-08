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Başı pencereye sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kilisenin penceresine başı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir kilisenin penceresine başı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı. Yaralı güvercin tedavi altına alındı

Olay Fatih, Topkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun Bayram, ailesi ile birlikte Sulukule Caddesi'nde aracıyla ilerlerken, Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi'nin penceresinde çırpınan kuşu gördü. Aracından inen Bayram, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Fatih grubuna bağlı itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada seyir halindeki araçlar da kısa süreliğine durduruldu. İtfaiye eri merdiven yardımıyla pencereye çıkarak sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye erinin elinde aşağı indirilen kuşun başından yaralandığı görüldü. İtfaiye ekipleri tedavisi yapılmak üzere kuşu muhafaza altına alarak götürdü. Kısa süreliğine kapanan yol da tekrar araç geçişine açıldı.

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