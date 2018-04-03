Başı plastik kavanoza sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde başı plastik kavanoza sıkışan sokak köpeğini itfaiye kurtardı.
Yol kenarındaki bir köpeğin başındaki plastik kavanozu sağa sola vurarak çıkarmaya çabaladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin başındaki plastik kavanozu kesen itfaiye ekibi köpeğe su ve yiyecek verdi.
Öte yandan Merkezefendi ilçesinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan öğrenci de itfaiyeden yardım istedi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgay Mersin Ortaokulu öğrencisi A.B. öğretmenin refakatinde itfaiye gitti.
İtfaiye ekibi yüzüğü keserek A.B'nin çektiği acıya son verdi.
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