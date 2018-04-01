Başıboş 3 konteynere Sahil Güvenlik'ten müdahale

KIRKLARELİ (AA) - Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları müdahale etti. Konteynerler, TCSG GÜVEN korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada Limanı'na getiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk sahillerine 50 mil mesafede bulunan ve ticari bir gemiden denize düşerek deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynerin başıboş şekilde deniz üzerinde sürüklendiği bilgisinin bölgede seyreden gemilerce iletildiği belirtildi.

​Konteynerlerin mevkilerinin, görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile tespit edildiği ve yedeklenerek (halatla çekilerek) İğneada Limanı’na intikal ettirilmesi maksadıyla TCSG GÜVEN korveti görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

''​Müteakiben bölgeye intikal eden TCSG GÜVEN tarafından konteynerler yedeklenmeye (gemiye halatlarla bağlayıp çekme) başlanmış ve seyir emniyeti açısından oluşan risk ortadan kaldırılmıştır. ​Konteynerlerin mevcut deniz şartlarıyla ve emniyetli bir şekilde TCSG GÜVEN tarafından İğneada Limanı'na getirilmesini müteakip gerekli soruşturma başlatılacaktır.''