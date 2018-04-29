Basın danışmanları Darülaceze'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Basın Danışmanları Platformu üyeleri, Darülaceze'de bir araya geldi.

Basın Danışmanları Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, basın danışmanları, Darülaceze Kültür Merkezi'nde eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ile buluştu.

Programda konuşan Besli, basın danışmanlığı alanında da çalışmaları bulunduğunu, 42 yaşında mesleğe başladığını ve genç meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Besli, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği günden itibaren basın danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kader arkadaşlıklarının çok eskiye dayandığını kaydetti.

Bir kurumun basın danışmanın o kurumun dili olduğunu aktaran Besli, "Siz bu gururu yaşıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Basın Danışmanları Platformu Başkanı Vehbi Güleş programda yaptığı konuşmada, kendilerini misafir eden Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'ye teşekkürlerini sundu.

Darülaceze Başkanı Cebeci ise yeni projelerini basın danışmanlarına anlatmak istediklerini ve destek beklediğini söyledi.

Program Cebeci, Hüseyin Besli'ye Darülaceze sakinlerinin yaptığı Siirt battaniyesi, Basın Danışmanları Platformu Başkanı Vehbi Güleş'e de Darülaceze’nin kuruluş yıllarına ait olan resimlerden oluşan albüm hediye etti.

Toplantıya katılan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Cüneyd Fidancı da Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile Besli’ye Konya Mevlana Türbesi tablosu verdi.

