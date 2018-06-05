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Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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DHA

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Basın Ekspres Yolu TEM Tem Bağlantı Yolu Başakşehir

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