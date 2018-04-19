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Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:04 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası ölen yayadan geriye ayakkabıları kaldı. Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolunda gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JC 8805 plakalı panelvan minibüsü kullanan Selçuk Giritlioğlu, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde giderken bir anda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonrası minibüsün çarptığı kişi savrularak bariyerlere oradan da yere fırladı. Sürücü hemen minibüsü durdurarak aşağı indi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kazada hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin çalışmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri de minibüs sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kaza sonrası ölen kişinin ayakkabılarının asfaltta kaldığı görüldü. Temizlik ekiplerince yol temizlendikten sonra kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafik polislerince tek şeritten verilen yol tamamen açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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