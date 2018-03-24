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Basın Ekspres'te çamur kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:54 | Son Güncelleme

  BASIN Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Basın Ekspres'te çamur kazası

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)
BASIN Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Sefaköy mevkinde ise kamyonet devrildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde çeşitli noktalarda bir çok kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres yolu TEM Otoyolu istikametinde bir hafriyat kamyonundan yola dökülen çamur nedeniyle 3 araç zincirleme kaza yaptı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola dökülen çamur ve kaza nedeniyle trafiği yan yola yönlendirdi. Kazanın yaşandığı noktaya İBB'ye ait temizlik araçları sevk edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres yolunda kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

KAMYONET DEVRİLDİ
D-100 Karayolu Sefaköy mevki Şirinevler istikametindeki kaza ise 07.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü araç içinden yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşarken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen kamyonetin kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

fotoğraflı

Basın Ekspres'te çamur kazasıBasın Ekspres'te çamur kazasıBasın Ekspres'te çamur kazasıBasın Ekspres'te çamur kazası

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