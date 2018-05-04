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Basın İlan Kurumundan gazeteci derneklerine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

BİK Türkiye genelinde başvuruda bulunan ve başvuru evrakları uygun olan 84 gazeteci derneğine toplam 1 milyon lira yardım yaptı

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumunun (BİK) sağladığı maddi destekten faydalanmak üzere Türkiye genelinde başvuruda bulunan ve başvuru evrakları uygun olan 84 gazeteci derneğine toplam 1 milyon lira yardım yapıldı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun, kuruluş kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gazeteci derneklerine yardımda bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu bağlamda ihtiyacı olan gazeteci derneklerinin 2018 yılında bu destekten yararlanabilmeleri için 31 Mart tarihine kadar başvuru formunu doldurarak kuruma müracaatları istenmiş, bu çağrıyla Türkiye genelinde 80 ilden toplam 96 gazeteci derneği yardım başvurusunda bulunmuştu.

BİK, şube müdürlükleri aracılığıyla genel müdürlüğe intikal eden yardım başvurularının dosyalarını inceleyip değerlendirdi.

İnceleme ve değerlendirmeler sırasında, gazeteci derneklerinin beyan ettikleri üye listeleriyle üye kayıt defterlerinin mutabık olup olmadığına yönelik il dernekler müdürlükleri veya şube müdürlükleri tarafından yapılan tespitler ile bu üyelerin basın kartı sahibi veya basın kartı almak için bekleme süresine tabi olup olmadığına yönelik BYEGM İl Müdürlükleri tarafından yapılan tespitlerden faydalanıldı.

Söz konusu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kamuya yararlı ihtisas gazeteci derneği statüsünde 2, bulundukları ilde en fazla sayıda basın kartlı veya basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeye sahip 82 olmak üzere toplam 84 gazeteci derneğine 2 Mayıs Çarşamba toplam 1 milyon lira yardım yapıldı.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107. maddelerinde belirlenen esaslara göre 2011 yılında 9 gazeteci derneğine yardım yapılmış iken, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan mevzuat değişiklikleri ile önce kurum şubesi bulunan illerde daha sonra kurum şubesi olmayan illerdeki gazeteci derneklerinin de belirlenen kriterleri sağlaması koşuluyla yardımlardan faydalanmasına imkan tanındı.

Böylece Kurum, 2012 yılında 34, 2013 yılında 35, 2014 yılında 38, 2015 yılında 77, 2016 yılında 84, 2017 yılında 79 ve 2018 yılında 84 gazeteci derneğine yardım yaptı.

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