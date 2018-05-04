Basın İlan Kurumundan gazeteci derneklerine yardım

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumunun (BİK) sağladığı maddi destekten faydalanmak üzere Türkiye genelinde başvuruda bulunan ve başvuru evrakları uygun olan 84 gazeteci derneğine toplam 1 milyon lira yardım yapıldı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun, kuruluş kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gazeteci derneklerine yardımda bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu bağlamda ihtiyacı olan gazeteci derneklerinin 2018 yılında bu destekten yararlanabilmeleri için 31 Mart tarihine kadar başvuru formunu doldurarak kuruma müracaatları istenmiş, bu çağrıyla Türkiye genelinde 80 ilden toplam 96 gazeteci derneği yardım başvurusunda bulunmuştu.

BİK, şube müdürlükleri aracılığıyla genel müdürlüğe intikal eden yardım başvurularının dosyalarını inceleyip değerlendirdi.

İnceleme ve değerlendirmeler sırasında, gazeteci derneklerinin beyan ettikleri üye listeleriyle üye kayıt defterlerinin mutabık olup olmadığına yönelik il dernekler müdürlükleri veya şube müdürlükleri tarafından yapılan tespitler ile bu üyelerin basın kartı sahibi veya basın kartı almak için bekleme süresine tabi olup olmadığına yönelik BYEGM İl Müdürlükleri tarafından yapılan tespitlerden faydalanıldı.