Basın Yayın Birliği ile Ders Kitapları Meslek Birliği iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği ile Ders Kitapları Meslek Birliği'nin düzenlediği iftar, basın yayın camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen iftarın ardından konuşan Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, tüm projelerde sektörün daha iyiye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Yaptığımız projelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Telif Hakları Müdürlüğü, Ticaret Odası ve siz yayıncıların katkılarıyla başarılı oluyoruz. Bundan sonra da yine sizlerin katkılarıyla başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kısakürek, ramazan ayının sabır ayı olduğunu ifade ederek, "Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay hayır ve iyilik ayıdır. Mümin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda, bir oruçluyu iftar ettirirse bu günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur." ifadelerini kullandı.