HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Basın Yayın Birliği ile Ders Kitapları Meslek Birliği iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Basın Yayın Birliği ile Ders Kitapları Meslek Birliği iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği ile Ders Kitapları Meslek Birliği'nin düzenlediği iftar, basın yayın camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen iftarın ardından konuşan Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, tüm projelerde sektörün daha iyiye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Yaptığımız projelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Telif Hakları Müdürlüğü, Ticaret Odası ve siz yayıncıların katkılarıyla başarılı oluyoruz. Bundan sonra da yine sizlerin katkılarıyla başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kısakürek, ramazan ayının sabır ayı olduğunu ifade ederek, "Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay hayır ve iyilik ayıdır. Mümin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda, bir oruçluyu iftar ettirirse bu günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur." ifadelerini kullandı.

Ders Kitapları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altundal da ramazan vesilesiyle bir araya gelmenin güzelliğine işaret ederek, "Türkiye özel günlerden geçiyor. Yayıncılar olarak biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Hepimizin temel sorunları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl yayıncılar adına güzel bir dönem geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve yayıncı ve yazar Melike Günyüz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralıBeşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyorBekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın Birliği Ders Kitapları Meslek Birliği iftar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.