KIRKLARELİ (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "olağanüstü kurultay" açıklamasına ilişkin, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarının, Tezcan'ın "Genel merkezimizin ve sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." yönündeki açıklaması hatırlatılarak, konu hakkındaki düşünceleri sorulan İnce, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım." ifadelerini kullandı.
Kendisine parti içinden çokça destek geldiği belirtilerek, bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine İnce, "Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum, sağ olsun arkadaşlar. Acele etmeyin. Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam." diye konuştu.
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