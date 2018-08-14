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Başına demir saplanan çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Başına demir saplanan çocuk ağır yaralandı

Zonguldak'ta, yüksekten düşmesi sonucu başına demir saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'nde kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete binen Semail Fırat B. (7), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten evlerinin önüne düştü.

Üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat B. için 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri çağrıldı.

AFAD ekiplerinin demiri kesmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, sedyeye sabitledikleri yaralıyı başındaki demir parçasıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumu kritik olan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Demirin çıkarılması için AFAD ekiplerinin de ameliyata yardımcı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
demir Zonguldak

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