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"Basından Yüzler Sesler" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Öztürk: - Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı yapıyor. Millet yüzde 85 oranında operasyona destek veriyor. Destek azalsın diye algıları değiştirmek için Esed'in bombaladığı yerlerdeki görüntüleri getirip sanki Afrin'de yapılmış gibi kullanılan kimyasal gazlarda can çekişen, ölmüş insanların fotoğraflarını koyup burada yapılmış gibi yapmaya çalıştılar. Bunlar tutmadı"

İSTANBUL (AA) - Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "Millet yüzde 85 oranında operasyona destek veriyor. Destek azalsın diye algıları değiştirmek için Esed'in bombaladığı yerlerdeki görüntüleri getirip sanki Afrin'de yapılmış gibi kullanılan kimyasal gazlarda can çekişen, ölmüş insanların fotoğraflarını koyup burada yapılmış gibi yapmaya çalıştılar. Bunlar tutmadı." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Basın İlan Kurumu (BİK) işbirliğiyle TYB İstanbul şubesinde, "Basından Yüzler Sesler" söyleşisinde konuşan Öztürk, Türkiye'de medyanın kendi alanına doğru çekildiğini anlattı.

Öztürk, tarafsızlık diye bir şeyi kabul etmediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gazeteci tarafsız olamaz. Baktığı bir pencere, bir yer var ve o yerden bakıyor. Biz fabrika işçileri değiliz, fikirleri olan insanlarız. Dolayısıyla gittiğimiz yerleri seçerek gidiyoruz. Gazetecilik konusunda ben tarafsızlığın sadece bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünüyorum. Haberin tarafsızlığına gelince bu başka. Objektif gazetecilik meselesinde haberin tarafsızlığı. Bir olay neyse olduğu gibi yansıtmaktır. Haberin tanımı bu. Haberden sonraki yorum kısmında kimse tarafsız değil."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğünü aktaran Öztürk, "Türkiye'deki bu millet yüzde 85 oranında operasyona destek veriyor. Destek azalsın diye hem Türkiye'deki kamuoyunu hem de uluslararası kamuoyunu yönetmek, algıları değiştirmek için Esed'in bombaladığı yerlerdeki görüntüleri getirip sanki Afrin'de yapılmış gibi kullanılan kimyasal gazlar, diğer yerlerde kullanılmış kimyasal gazlarda can çekişen, ölmüş insanların fotoğraflarını koyup burada yapılmış gibi yapmaya çalıştılar. Bunlar tutmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Öztürk, Türkiye'de "haber şehveti" diye bir algının olduğunu dile getirerek, "önce ben vereyim", "atlatayım" ya da "haberden kopuk kalmayayım" düşüncelerinin gazetecileri sorumluluklarından uzaklaştırdığını kaydetti.

Terörle mücadele edildiğini vurgulayan Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şunu da biliyoruz ki teröristin başarısı, katlettiği insanların sayısı kadar değil, ekranlarda ve gazete sayfalarında yer bulduğu kadar başarılı oluyor. ABD 11 Eylül saldırları diye bir saldırıyla karşı karşıya geldi. 4 bin insan öldü ama bir ceset görüntüsü yok. Sadece müdahale eden itfaiyecilerin bitkin hallerini görüyoruz. İspanya tren garları, hiç ceset gördük mü? Görmedik. Aynı medya Gezi olayları başlamadan hemen önce Taksim'i görecek şekilde konumlandılar. Günlerce Taksim'i işgal eden marjinal terör gruplarının eylemlerini buradan dünyaya yayınladılar."

Programın yönetimini BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey üstlendi.

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