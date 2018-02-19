"Basından Yüzler Sesler" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "Millet yüzde 85 oranında operasyona destek veriyor. Destek azalsın diye algıları değiştirmek için Esed'in bombaladığı yerlerdeki görüntüleri getirip sanki Afrin'de yapılmış gibi kullanılan kimyasal gazlarda can çekişen, ölmüş insanların fotoğraflarını koyup burada yapılmış gibi yapmaya çalıştılar. Bunlar tutmadı." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Basın İlan Kurumu (BİK) işbirliğiyle TYB İstanbul şubesinde, "Basından Yüzler Sesler" söyleşisinde konuşan Öztürk, Türkiye'de medyanın kendi alanına doğru çekildiğini anlattı.

Öztürk, tarafsızlık diye bir şeyi kabul etmediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gazeteci tarafsız olamaz. Baktığı bir pencere, bir yer var ve o yerden bakıyor. Biz fabrika işçileri değiliz, fikirleri olan insanlarız. Dolayısıyla gittiğimiz yerleri seçerek gidiyoruz. Gazetecilik konusunda ben tarafsızlığın sadece bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünüyorum. Haberin tarafsızlığına gelince bu başka. Objektif gazetecilik meselesinde haberin tarafsızlığı. Bir olay neyse olduğu gibi yansıtmaktır. Haberin tanımı bu. Haberden sonraki yorum kısmında kimse tarafsız değil."