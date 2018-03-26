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Başiskele’de çalışanlar ‘Yeterlilik Belgesi’ sahibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişikli kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını tamamladı.5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirildi.

Başiskele’de çalışanlar ‘Yeterlilik Belgesi’ sahibi

Başiskele Belediyesi, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişikli kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını tamamladı.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi, Kocaeli’de öncü olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında çalışanlarının sınavlarını tamamladı. Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan ön çalışma sonrasında ‘çelik kaynakçı’ mesleğinde çalışan belediye çalışanlarının mesleki yeterlilik sınavları Kocaeli Sanayi Odası aracılığıyla TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından düzenlendi.
Yazılı ve performans bölümlerine ayrı ayrı katılan ustalar, becerilerini ortaya koydu sınavların tamamından başarılı oldukları takdirde "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanacak. Ayrıca Başiskele Belediyesi farklı mesleklerde de ‘Yeterlilik Belgesi’ sınavları yapacağı öğrenildi.

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