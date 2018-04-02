Başiskele’de çocuk trafik eğitim parkı açıldı

Başiskele Belediyesi, Kocaeli’ndeki ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçirdi.
Başiskele Belediyesi ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere, derslerde gördükleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlamalarını sağlamak için Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçirdi. Çocuklar parkta gündelik hayatta trafikte karşılaşabilecekleri zorlukları öğreniyor. İl ve ilçe genelinde birçok okul tarafından da ziyaret edilen parkta her gün farklı bir okul eğitim yapıyor.
Park, Bursa Gemlik Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ve aileleri tarafından da ziyaret edildi. Parkta yapılan uygulamaların ardından öğrenciler Başiskele’yi gezdi.
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