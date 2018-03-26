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Başiskele’de kaldırımlar onarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi’nde kaldırım onarımı yaptı.Başikele Belediyesi ilçedeki vatandaşların daha rahat ve huzurlu yaşamaları için çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Başiskele’de kaldırımlar onarılıyor

Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi’nde kaldırım onarımı yaptı.
Başikele Belediyesi ilçedeki vatandaşların daha rahat ve huzurlu yaşamaları için çevre düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde kaldırım onarım çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri ve esnafı, cadde ve sokaklarının kaldırımların yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başiskele Belediyesi’ne ve ekiplerine teşekkür ettiler.

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