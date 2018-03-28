Başiskele’de yol çalışmaları devam ediyor

Nüfusu hızla artarak büyüyen Başiskele’de yeni sokak ve caddelerin yol yapımlarına başlandı.

Halihazırdaki yerleşim merkezlerinde yoğun bir şekilde çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, yeni imara açılmış alanlarda da vatandaşların daha rahat yaşayabilmesi için yol yapımlarına büyük önem veriyor. Çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi üzerinde bulunan Sadettin Sokak ve Mor Sokak’ta, Mahmutpaşa Mahallesi Ali Paşa Sokak’ta yol yapım çalışmalarına başladı.