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Başiskele’deki parklarda çalışmalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Bahar ayının gelmesiyle birlikte çocukların parklarda daha rahat eğlenebilmeleri için Başiskele Belediye’sinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Başiskele’de yaşayanlar için her şeyin en iyisini yapmaya gayret eden Başiskele Belediyesi bahar ayının gelmesi ile birlikte parklardaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Başiskele’deki parklarda çalışmalar devam ediyor

Bahar ayının gelmesiyle birlikte çocukların parklarda daha rahat eğlenebilmeleri için Başiskele Belediye’sinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Başiskele’de yaşayanlar için her şeyin en iyisini yapmaya gayret eden Başiskele Belediyesi bahar ayının gelmesi ile birlikte parklardaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Açtığı parklarla yeşil Başiskele’ye daha fazla yeşil alan kazandıran Başkan Ayaz, “Çocuklarımıza daha iyi bir Başiskele bırakmak için gece gündüz demeden çalışacağız ve bu alanlarda eğlenebilmeleri için başta hijyenik olmak üzere diğer bakımları da tüm yeşil alanlarımızda uygulayacağız” dedi.

Başiskele’deki parklarda çalışmalar devam ediyor

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