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Başiskeli kadınlara, kadın sağlığı eğitim verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ayağınıza Sağlık’ projesi kapsamında Kadın Doğum Uzmanı Dr.

Başiskeli kadınlara, kadın sağlığı eğitim verildi

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ayağınıza Sağlık’ projesi kapsamında Kadın Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karaman Yeşildağ tarafından Başiskelilere kadın sağlığı konulu eğitim verildi.
Başiskele Belediyesi sosyal belediyecilik alanında Başiskeleliler için her şeyin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Başiskele’de ‘Ayağınıza Sağlık’projesiyle de günümüzde görülen çeşitli hastalıklara karşı mücadele etmek ve bu hastalıklara karşı önlem almak için bir dizi eğitimler veriliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim Yeşilkent Semt Konağı’nda yapıldı. Kadınların ilgi gösterdiği eğitim programına 60 kişi katıldı. Eğitime katılan bayanlara ayrıca ücretsiz muayene çeki hediye edildi.

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