"Başka Bir Tepeden" heykel sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul temalı 25 çalışmadan oluşan "Başka Bir Tepeden" heykel sergisi izlenime açıldı.

Elgiz müzesinde genç sanatçıların desteklenmesi amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen teras sergisinin açılışı yapıldı.

Sergiye "-E Doğru" isimli eseriyle katılan Aslı İrhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin bu seneki konusunun İstanbul olduğunu anımsatarak, çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da belirgin olan bir değişim ve dönüşüme işaret etmek istedim. Bunun için yıllarca buharlı trenlerde kullanılan traversleri tercih ettim. Gerçekten kullanılmış, garlardan sökülmüş traversler, üzerinde çok fazla anı barındırıyor. Yeni bir ritim oluşturmaya çalıştım ve bu ritim aslında şu an arasında kaybolduğumuz gökdelenlere işaret ediyor."

Sergide "Akışkan Formlar" isimli çalışması bulunan Gözde Can Köroğlu ise beden, mekan ve zihin ilişkileri üzerine işler yaptığını, İstanbul'un içinde olduğu dönüşümden yola çıkarak eserinde bunu bir beden deformasyonu üzerinden ele aldığını söyledi.