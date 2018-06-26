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"Başka Bir Tepeden" heykel sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

İstanbul temalı 25 çalışmanın yer aldığı teras sergisi, 28 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak - Sanatçı Başak Cansu Güvenkaya: - "Bu heykeller benim koruyucularım ve gardiyanlarım olarak hayatımda yer alıyor" Sanatçı Halil Daşkesen: - "Birleştirme tekniğini kullandığım bu çalışmada, benim için İstanbul'u temsil ettiğini düşündüğüm renk olan maviyi tercih ettim"

İSTANBUL (AA) - İstanbul temalı 25 çalışmadan oluşan "Başka Bir Tepeden" heykel sergisi izlenime açıldı.

Elgiz müzesinde genç sanatçıların desteklenmesi amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen teras sergisinin açılışı yapıldı.

Sergiye "-E Doğru" isimli eseriyle katılan Aslı İrhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin bu seneki konusunun İstanbul olduğunu anımsatarak, çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da belirgin olan bir değişim ve dönüşüme işaret etmek istedim. Bunun için yıllarca buharlı trenlerde kullanılan traversleri tercih ettim. Gerçekten kullanılmış, garlardan sökülmüş traversler, üzerinde çok fazla anı barındırıyor. Yeni bir ritim oluşturmaya çalıştım ve bu ritim aslında şu an arasında kaybolduğumuz gökdelenlere işaret ediyor."

Sergide "Akışkan Formlar" isimli çalışması bulunan Gözde Can Köroğlu ise beden, mekan ve zihin ilişkileri üzerine işler yaptığını, İstanbul'un içinde olduğu dönüşümden yola çıkarak eserinde bunu bir beden deformasyonu üzerinden ele aldığını söyledi.

"Çift Başlı Öğütücü" eserinin sahibi Başak Cansu Güvenkaya, "Bu heykeller benim koruyucularım ve gardiyanlarım olarak hayatımda yer alıyor. İnteraktif bir iş olan bu heykel, iki tarafta bulunan ağzıyla iki taraftan gelen kötülükleri yiyen bir canavar." şeklinde konuştu.

Metal malzeme kullanarak ortaya koyduğu "İçedönük" adlı çalışmasını anlatan Halil Daşkesen, "Birleştirme tekniğini kullandığım bu çalışmada, benim için İstanbul'u temsil ettiğini düşündüğüm renk olan maviyi tercih ettim." dedi.

Teras sergilerinde bugüne kadar 126 sanatçının yaklaşık 200 heykeli sergilendi. İstanbul temalı 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı bu yılki sergi, 28 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

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