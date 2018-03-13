Başka FETÖ davası haberi varsa birleştirilmesi yoksa yerelden değerlendirilmesi ricasıyla Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski öğretmen Ersan D. ile avukatı katıldı.

Ersan D, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, "2013 yılına kadar arkadaşlarımızla sohbet programlarında buluşurduk. Bu yapıyla alakası olanlar olduğu gibi ilgisi bulunmayanlar da katılırdı. 2013 yılının yaz aylarından sonra sohbetlere katılmadım." dedi.

Kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyeliği ile ilgili de savunma yapan Ersan D, "Sendikanın devlete karşı olacağını düşünmedim. Müdür yardımcımızın isteğiyle üye oldum. Pasif üyeydim. Örgüttekiler, 'Sahabe isimlerinden bir isim verelim' diyerek bana 'Mesut' dediler. Ben kesinlikle kod adı kullanmadım. Ortamdaki arkadaşlar benim ismimi biliyordu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.