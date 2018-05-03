HABER

Başka okullarda "misafir öğretmenlik" yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Tokat'ta, Zile Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Pratik etkin zümre" projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler, her yarıyılda bir kez başka okula "misafir öğretmen" olarak giderek çocuklara ders anlatıyor - İlçe Milli Eğitim Müdürü Küçükali: "Proje, öğretmenlerimize farklı okul ve sınıflardaki farklı uygulamaları görme imkanı tanıyor. Öğretmenlerimiz daha sonra bu uygulamaları kendi okullarında hayata geçirebiliyor"

Tokat'ın Zile ilçesinde hayata geçirilen "Pratik etkin zümre" projesi kapsamında sınıf öğretmenleri, her yarıyılda bir kez başka okulda "misafir öğretmen" olarak görev yapıyor.

Zile Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçedeki okullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri, her yarıyılda bir kez diğer bir okulda bir gün misafir öğretmen olarak çocuklara ders anlatıyor.

Gün boyunca okulda kalan misafir öğretmen, sınıfın öğretmenine öğrencilerle ilgili düşünce ve gözlemlerini aktaran bir not da bırakıyor.

Proje, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada "yenilikçi proje" kategorisinde birinciliğe de layık görüldü.

- "Öğretmenler farklı okul ve sınıflardaki uygulamaları görüyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projeler ile eğitimi daha verimli kılmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçede görev yapan öğretmenler ve okul müdürleriyle yaptıkları görüşmelerde "Pratik etkin zümre" projesinin faydalı olacağı fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Küçükali, öğretmenlerin eğitim öğretim yılında 2 defa kendi okullarının dışında bir okula gidip çocuklara ders anlattığını belirtti.

Proje sayesinde öğretmenleri farklı öğrencilerle buluşturduklarını aktaran Murat Küçükali, "Proje, öğretmenlerimize farklı okul ve sınıflardaki farklı uygulamaları görme imkanı tanıyor. Öğretmenlerimiz daha sonra bu uygulamaları kendi okullarında hayata geçirebiliyor." dedi.

Gün sonunda misafir öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler odasında değerlendirme yapıldığını anlatan Küçükali, şunları kaydetti:

"Misafir öğretmen ne tür uygulamalar gördüğü, nasıl faydalandığıyla ilgili paylaşımda bulunuyor. Misafir öğretmen, okulda oluşturulan deftere de girdiği sınıftaki gözlemleriyle ilgili görüşlerini yazıyor. Projeye geçen eğitim öğretim yılında başladık. Bu eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz, projenin çok faydalı olduğu ve devam etmesi yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine devam ettirdik. Önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz."

Sınıf öğretmeni Nihal Doğanay da projenin güzel ve faydalı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Başka okullara bir gün de olsa gittiğimiz zaman, aramızdaki iletişimi güçlendiriyoruz. Sınıflarımızı değerlendiriyoruz. Gün sonunda öğretmenimize sınıf hakkında neler düşündüğümüzü yazıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
Fotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştüFotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Pratik etkin zümre" projesi öğretmen Tokat Zile Zile Milli Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İlginizi Çekebilir

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.