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"Başkalarının hayal edemeyeceği yatırımları gerçekleştirdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Başkalarının hayal edemeyeceği bir takım yatırımları gerçekleştirdik. Eski Türkiye'de 'IMF'ye borcumuzu ödeyeceğiz, hatta 5 milyar dolar borç vereceğiz' desek gülerlerdi. Çünkü o zaman 70 sente muhtaç bir Türkiye vardı. Şimdi güçlü bir ekonomi var"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Başkalarının hayal edemeyeceği bir takım yatırımları gerçekleştirdik. Düşünebiliyor musunuz; eski Türkiye'de 'IMF'ye borcumuzu ödeyeceğiz, hatta 5 milyar dolar borç vereceğiz' desek gülerlerdi. Çünkü o zaman 70 sente muhtaç bir Türkiye vardı. Şimdi güçlü bir ekonomi var." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Ardından ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesine geçen Eroğlu, burada da vatandaşlarla bayramlaştı.

Belde meydanında halka hitap eden Eroğlu, 24 Haziran seçiminin Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi.

Eski sistemde yüzde 35-36 oy alan partinin iktidar olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerektiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bütün milletin gönlünü almamız gerekiyor. Yola devam edebilmek için de iktidar olmak gerekiyor. Yani milletimiz şu ana kadar çok büyük hizmetlere şahit oldu. Hatta başkalarının hayal edemeyeceği bir takım yatırımları gerçekleştirdik. Düşünebiliyor musunuz; eski Türkiye'de 'IMF'ye borcumuzu ödeyeceğiz, hatta 5 milyar dolar borç vereceğiz' desek gülerlerdi. Çünkü o zaman 70 sente muhtaç bir Türkiye vardı. Şimdi güçlü bir ekonomi var. Büyüme oranında dünyada rekora imza attık."

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Eroğlu bayramlaşma

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