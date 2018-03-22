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Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi ikram etti.Başkale Belediyesi, çarşı merkezinde vatandaşlara Regaip Kandili sebebiyle simit dağıttı.

Van’ın Başkale Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi ikram etti.
Başkale Belediyesi, çarşı merkezinde vatandaşlara Regaip Kandili sebebiyle simit dağıttı. Simit ikramlarını alan vatandaşlar, Başkale Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.
Regaip Kandili sebebiyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, “Mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip, Ramazan ayının bir bakıma müjdeleyicisi olan Regaip Kandili tüm Başkaleli hemşehrilerime ve Müslüman alemine bereket, huzur, sağlık getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bütün Başkaleli hemşehrilerimin kandilini kutluyorum” dedi.

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

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Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
2 / 6

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
3 / 6

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
4 / 6

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
5 / 6

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
6 / 6

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Başkale Belediyesi kandil simidi dağıttı
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