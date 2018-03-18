Başkale de ’18 Mart Şehitlerini Anma Günü’

Van’ın Başkale ilçesinde, ‘18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü’ nedeniyle bir anma töreni düzenlendi.

4. Hudut Taburu’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk ve Şehitlik Abidesi’ne gül bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile başladı. Daha sonra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Konferans Salonunda devam eden programda belediye kreşinde eğitim gören minik öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile süren program, öğrencilerin Afrin’deki askerlere yazılan mektupları 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Başkale Garnizon Komutanı Vekilli Piyade Binbaşı Mehmet Köylü’ye teslim edilmesi ile sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı ve Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı ve Başkale Garnizon Komutanı Vekilli Piyade Binbaşı Mehmet Köylü, Cumhuriyet Savcısı Engin Karaman, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.