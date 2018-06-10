Başkale'de 20 yabancı uyruklu yakalandı

Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 Afganistan uyruklu yakalandı.
Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları M.Ö. yönetimindeki minibüste arama yaptı.
Aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8'i kadın 20 Afganistan uyrukluyu gözetim altına alındı.
Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Yabancı uyrukluları batı illerine götürmeye çalışan M.Ö. ile T.Ö. gözaltına alındı.
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