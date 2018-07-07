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Başkale'de 26 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

Başkale'de 26 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Ilıcak Mahallesi'nde bir grubu durdurdu.

İncelemede yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 26 Afganistan uyruklu, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Güvenlik güçlerince yemek ikram edilen yabancı uyruklular, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Başkale Van yabancı uyruklu

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