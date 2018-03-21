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Başkale'de 7 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Başkale'de 7 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 Afgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde bir grubun yasa dışı yollarla yurda girdiğini belirledi.

Ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kaçağı yakaladı.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancılar, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Afganistan Başkale kaçak Van

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