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Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesindeki ortaokulları arasında bilgi yarışması düzenlendi.Kaymakam Arslan Yurt Spor Salonunda yapılan yarışmada, Fatih Ortaokulu birinci Cumhuriyet Ortaokulu ikinci ve Albayrak Ortaokulu da üçüncü oldu.

Van’ın Başkale ilçesindeki ortaokulları arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Kaymakam Arslan Yurt Spor Salonunda yapılan yarışmada, Fatih Ortaokulu birinci Cumhuriyet Ortaokulu ikinci ve Albayrak Ortaokulu da üçüncü oldu. Yarışmanın ardından konuşan Milli Eğitim Müdür Vekilli Ünal Duyan, toplam 17 okulda 51 öğrencinin yarıştığını belirterek, tüm öğrencileri tebrik etti. Duyan, "Öğrencilerimiz başarılı bir yarışma çıkardılar. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki ortaokullarımızın öğrencilerini tebrik ediyorum. Sınır mahallelerde eğitim gören ve burada her ne kadar dereceye girmemişlerse bile başarılı bir performans gösterdiler" dedi.

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

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Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
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Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
3 / 7

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
4 / 7

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
5 / 7

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
6 / 7

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
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Başkale’de okullar arası bilgi yarışması

Başkale’de okullar arası bilgi yarışması
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