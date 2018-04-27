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Başkale'de polisten 500 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Başkale'de polisten 500 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve giyim yardımında bulunuldu.

Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçe merkezindeki okulları gezerek 500 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Armağanlarını alan öğrenciler sevinç yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirterek, "Bunun için vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yapmaktır." dedi.

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Başkale Giyim kırtasiye malzemesi öğrenci Van

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