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Başkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunuldu.

Başkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunuldu.
Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan kırtasiye ve giyim yardımları devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 800 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtıldığı belirtildi. Başkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere yönelik çalışmalarının süreceğini söyledi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim, öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirten ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri, "Bizim bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve sürekli her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmaktır "dedi.
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Başkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımıBaşkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımıBaşkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımıBaşkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

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