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Başkaleli kadınlara Güneydoğu turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

VAN’ın Başkale Belediyesi'nce ilçede yaşayan kadınlar için kültür gezisi düzenlendi.

Başkaleli kadınlara Güneydoğu turu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN’ın Başkale Belediyesi'nce ilçede yaşayan kadınlar için kültür gezisi düzenlendi. Geziye katılanlar, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ile Batman'daki tarihi ve turistik mekanları gezip, görme imkanı buldu.
Başkale Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 45 kadın, 3 günlük kültür gezisine çıkarıldı. İlk kez ilçe dışına çıkan 45 kişilik kadın grubu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kültür gezisine katılan kadınlar, Bitlis Baykan'da bulunan Veysel Karani Türbesi ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'daki tarihi- turistik yerleri gezerek, fotoğraf çektirdi. Şanlıurfa'daki sıra gecelerine de katılan kadınlar, ilk kez ilçe dışına çıktıklarını belirterek, bu fırsatı kendilerine sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'e teşekkür etti.
Geziden dönen kadınları karşılayan Belediye Başkan Vekili Öztürk, kadınlara yönelik benzer projelerin sürdürüleceğini dile getirerek, "Amacımız, ev ve iş arasındaki ikilimde sıkışan kadınlarımıza ve annelerimize rahat bir nefes aldırmak. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz tarihi gezi ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Onların huzur ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Başkaleli kadınlara Güneydoğu turuBaşkaleli kadınlara Güneydoğu turuBaşkaleli kadınlara Güneydoğu turuBaşkaleli kadınlara Güneydoğu turu

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