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Başkan adayından kefenli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Aydın’da 7 Nisan günü yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde aday olduğunu açıklayan işadamı Aydın Arabacı, adaylığına ilişkin basın açıklamasını kefen giyerek yaptı.Aydın’da bir otelde düzenlediği basın toplantısına eşi ve oğlu ile birlikte katılan Aydın Arabacı, kameralar önünde eşi ve oğlundan helallik alarak yanında getirdiği kefeni arkadaşlarının yardımı ile üzerine dolayıp, “Eşim ve çocuklarımla helalleştim.

Aydın’da 7 Nisan günü yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde aday olduğunu açıklayan işadamı Aydın Arabacı, adaylığına ilişkin basın açıklamasını kefen giyerek yaptı.
Aydın’da bir otelde düzenlediği basın toplantısına eşi ve oğlu ile birlikte katılan Aydın Arabacı, kameralar önünde eşi ve oğlundan helallik alarak yanında getirdiği kefeni arkadaşlarının yardımı ile üzerine dolayıp, “Eşim ve çocuklarımla helalleştim. Bu yola kefenimi giyerek çıktım” dedi.
Arabacı, aday olması halinde Aydın’da AK Parti’nin oyunu en az yüzde 10 arttıracağını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını da CHP’den alıp AK Parti’ye kazandıracağı sözünü verdi. Seçilmesi halinde ilk işinin AK Parti Aydın İl Başkanlık makamındaki kapıyı sökmek olduğunu belirten İl Başkan adayı Aydın Arabacı, kefeni giydikten sonra irkilen eşine ise, "Nasılsa giyeceğiz. Ha bugün ha yarın" diyerek cevap verdi.

“Deli Aydın sahaya çıktı”
Kendisi için ‘Deli Aydın’ ifadesini kullanan ve kefeni giyerek sahaya çıktığını belirten Aydın Arabacı, “AK Parti’nin oylarını yüzde 50 bandına çıkarmak için göreve talibiz. Aydın’da siyaset artık eskisi gibi olmayacak. Deli Aydın sahaya çıktı. Bir oy bile olsa bizim oyumuz olacak. Şu anda Aydın’da AK Parti’nin oyu yüzde 28 bunu ilk 3-4 ay içerisinde yüzde 10 arttıracağız” dedi.

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