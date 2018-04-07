Başkan Ak çay sohbetinde Yayla Mahallesi’ne konuk oldu

Keçiören’i katılımcı bir anlayışla yöneterek her mahalleye konuk olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Yayla Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Ak, Yayla Mahalle Konağında Mahalle Muhtarı Rıza Bayram ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattığı bir sunumun ardından talep, şikayet ve önerileri dinledi. Başkan Ak, vatandaşın ayağına giderek hem taleplerini dinlediklerini hem de istişarede bulunarak Keçiören’i birlikte yönettiklerini vurguladı. Ak, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizerek, "Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda Keçiören’in bütüne eşit hizmet götürüyoruz. Keçiören’e kazandırdığımız ve örnek alınan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu gibi yatırımlarımızdan da herkesin haberdar olmasını ve bu tesislerden yararlanmasını arzuluyoruz. Çünkü yaptığımız her yatırımı, her hizmeti insan için yapıyoruz. Tesisler insanla anlamlı" diye konuştu.

Keçiören’den Afrin’in inşasına katkı

Hizmetleri anlatırken Afrin’e özel bir parantez açan Ak’ın, "Afrin operasyonu ülkemizin bekası ve güvenliği için çok önemliydi. Başarılı bir operasyonun ardından Keçiören Belediyesi olarak bizler bölgeye giderek oranın inşasına başladık, 6 okulun tadilatını gerçekleştirdik. Keçiören halkı adına yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık" cümleleri vatandaştan da büyük alkış aldı.

Çevre için geri dönüşüm kutuları yapmayı düşündüğünü ifade eden bir çocuğa ise Başkan Ak’ın "Seni tebrik ediyorum, çevre konusundaki hassasiyetin için. Bizler çevremize iyi bakmazsak bizden sonrakiler yaşayacak bir yer bulamaz" cevabını verdi.

Mahalle buluşmaları ve halk günleri vasıtasıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarını da dikkat çeken Başkan Ak, "Bu buluşmalar sayesinde vatandaşımızın önerilerini ve taleplerini dinleyerek Keçiören’i birlikte yönetiyor, görüşlerinin bizler için çok değerli olduğunu hissettiriyoruz. Biz Keçiören olarak 917 bin nüfuslu büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdine ulaşmanın gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kuru pasta ve çay ikramının yapıldığı samimi buluşmada vatandaşlar da Başkan Ak’a hizmet ve yatırımlar için teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.