Başkan Ak çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kocatepe İlkokulunu ziyaret ederek, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocukların neşesine ortak oldu.

Keçiören Belediyesinin kurduğu şişme oyun alanını ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilerden derslerine çalışma sözü aldı. Başkan Ak, içerisinde zıpzıp, kaydırak, oyun evi, top havuzunun yer aldığı şişme oyun alanlarını 16 farklı noktaya kurduklarına dikkat çekerek, "30 Nisan’a kadar çocuklarımız gönüllerince eğlensinler diye oyun alanları kurduk. Burada kendi aralarında yarışmalar yapıyorlar, ayrıca jonglör, yüz boyama, sihirbaz gibi etkinliklerimiz de oluyor. Yaşıtlarıyla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşıyorlar. Onları mutlu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını da şimdiden kutluyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın çocukluklarını en mutlu, en güzel şekilde geçirmeleri için bizler de elimizden geleni yapma gayretinde olacağız" diye konuştu.

Çocuklara balon ve patlamış mısır dağıtan Ak, "Oyunlarınızı oynayın, keyifli zaman geçirin ama derslerinizi de ihmal etmeyin" öğüdünde bulundu. Şişme oyun alanı için Başkan Ak’a teşekkür eden çocuklar, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.