Başkan Akcan, otizm farkındalık gününde öğrencilerle kucaklaştı

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Nevruz Banoğlu İlköğretim Okulu Özel eğitim sınıfı öğrencileri otizme farkındalık günü münasebetiyle düzenlenen programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek amacıyla Nevruz Banoğlu İlköğretim Okulu Özel eğitim sınıfı öğrencileri, otizme farkındalık günü programı hazırladı. Akyazı SGM’de gerçekleştirilen programda Özel eğitim sınıfı öğrencileri çeşitli gösteriler düzenleyerek Otizme dikkat çektiler. Programa katılan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve veliler öğrencilerle keyifli saatler geçirerek bu önemli etkinlikte onları yalnız bırakmadı. Başkan Akcan, “Bu önemli günde çocuklarımız yanında bulunmanın sevinci içerisindeyim. Onlar bize emanet. Eğitimleri için çaba gösteren aileleri ve öğretmenleri çok büyük çaba gösteriyorlar. Bizde onlar için bir şey yapabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Nevruz Banoğlu İlköğretim Okulu öğretmenleri Büşra Bal ise yaptığı açıklamada“ Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Bazı günlerimiz neşe içinde bazı günlerimiz oldukça zor geçer. Bazen çok yorulduğumuz zamanlar oldu sınıf içinde, bazen çok fazla eğlendik. Bugün hazırladığımız bu gösteri belki bir saatlik bir etkinlik olabilir ama emin olunsun ki onlar ve bizim için büyük bir adımdı. Umarız bu tarz etkinliklerin devamını getirebiliriz” diye konuştu.

Otizmde eğitim önemine dikkat çeken Nevruz Banoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Necati Koçak ise yaptığı açıklamada, “Çocuğumuzu eğitimden alıkoymamamız, saklamamamız lazım. Bunun için de ailemizi eğitmemiz lazım. Asıl eğitilmesi gereken kesim toplumun tamamıdır. Eğer bu çocuklarımıza başka gözle bakacak olursak büyük bir eksiklik içinde oluruz. Onların varlıklarının bir zenginlik olduğunu kabul edelim. Onlarla kucaklaşıp, onlarla bütünleşip uygar bir toplum olduğumuzu gösterebiliriz. Sadece 2 Nisanda değil, yılın 365 günü ve sürekli, bunu bir gösteri ya da bir reklam aracı olarak ya da duygu sömürüsü olarak yapmak değil, bunun gerçek olduğunu kabul etmek bizim toplumsal görevimiz” ifadelerini kullandı.