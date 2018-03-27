Başkan Akcan yeni otogar konusunu görüştü

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, yeni otogar için oda başkanları ve şoförler odası başkan ve yöneticileri ile toplantıda buluştu.
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, ilçeye kısa bir süre içerisinde yapılması planlanan yeni şehirlerarası otobüsler ve ilçe halk otobüsleri terminal ile ilgili oda başkanları ve şoförler odası başkan ve yöneticileri ile toplantıda buluştu. Toplantıda Başkan Akcan ve oda başkanları Akyazı-Batakköy mahallesinde mevcut tır garajının karşı kısmında, Akyazı Devlet hastanesine ise çok yakın bir bölgede kısa bir süre içerisinde yapımına başlanacak olan şehirlerarası ve ilçeler arası halk otobüslerin kullanacağı terminal konusu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı hakkında bilgi veren Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “İlçemizin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini gidermek ve İlçemize yakışır bir terminal kurabilmek adına ilçemiz tüm kurum ve kuruluşları, odaları ile karşılıklı istişare halinde el birliği ile çalışıyoruz. Terminal konusu ile ilgili yaptığımız toplantımız gayet verimli geçti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk yeni terminalimizde olması ve olmaması gereken konular hakkında istişare yaptık. İnşallah en kısa zaman içerisinde de Yeni terminalimizi Akyazı’ya kazandıracağız” dedi.
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