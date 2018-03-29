Başkan Akdemir, Çalık’ı ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ziyaret etti.
Çalık’ı makamında ziyaret eden Cemal Akdemir, burada yaptığı konuşmada "İlçemiz için hazırladığımız projeler vardı. Öznur hanımefendiye bu projelerimizi arz etme fırsatı bulduk. Kendisi sağ olsun projelerimizle alakadar oldular. Projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, projelerimizin hızlandırılması için gerekli makamlara talimatlar verdi. Bizlere her zaman büyük destekleri oldu. Bizler de her zaman kendilerinin arkasında olacağız inşallah. Saygıdeğer milletvekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özmur Çalık ise, “Başkanımızın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duydum. Kale ilçemizin büyük sorunları var. Belediye Başkanımız Akdemir de bu sorunların çözümü için büyük gayret sarf ediyor. Önemli projeleri var. Bu projelerin hayata geçirilmesi için canla-başla çalışan Sayın Akdemir’e ve ilçemize elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin daima yanında bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum