Başkan Akdemir, Çalık’ı ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ziyaret etti.

Çalık’ı makamında ziyaret eden Cemal Akdemir, burada yaptığı konuşmada "İlçemiz için hazırladığımız projeler vardı. Öznur hanımefendiye bu projelerimizi arz etme fırsatı bulduk. Kendisi sağ olsun projelerimizle alakadar oldular. Projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, projelerimizin hızlandırılması için gerekli makamlara talimatlar verdi. Bizlere her zaman büyük destekleri oldu. Bizler de her zaman kendilerinin arkasında olacağız inşallah. Saygıdeğer milletvekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özmur Çalık ise, “Başkanımızın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duydum. Kale ilçemizin büyük sorunları var. Belediye Başkanımız Akdemir de bu sorunların çözümü için büyük gayret sarf ediyor. Önemli projeleri var. Bu projelerin hayata geçirilmesi için canla-başla çalışan Sayın Akdemir’e ve ilçemize elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin daima yanında bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.