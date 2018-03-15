Başkan Akgül üniversitelilerle tecrübelerini paylaştı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hacettepe Üniversitesinde eğitim gören gençlerle makamında bir araya geldi.
Ziyarette öğrencilerin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültür alanlarındaki sorularını yanıtlayan Başkan Akgül, gerek siyasi gerekse eğitim hayatındaki tecrübelerini de gençlerle paylaştı. Gençlere işlerini iyi yaptıkları sürece mesleklerinde her zaman başarılı olacaklarının nasihatini de veren Akgül, bu başarı için de azim ve sabrın önemli olduğunu vurguladı. Her alanda yükselen bir değer olan Mamak’ın eğitim alanında da gözde olduğunu ifade eden Akgül, "Göreve geldiğimiz günden bugüne eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.
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