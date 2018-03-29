Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen İnsan Hakları Ödülü’nün, 90 bin nüfusuyla küçük bir kent olan ancak tek başına tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla mülteciyi ağırlayan Kilis’e verilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa’nın Strazburg kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde, Suriyeli mültecilere dair çalışmalar konusunda hazırlanan raporda Türkiye’den sadece 2 belediyenin çalışmalarına yer verilmesine karşı çıkan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’nin pek çok bölgesinde yüzbinlerce Suriyeli mültecinin yaşadığını hatırlatarak; “90 bin nüfusuyla küçük bir kent olan Kilis tek başına tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla Suriyeli mülteciyi ağırlıyor” ifadesini kullandı.

Kilis tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla mülteciyi ağırlıyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde, Suriyeli mültecilere dair çalışmalar konusunda hazırlanan raporda Türkiye’den sadece 2 belediyenin çalışmalarına yer verilmesine karşı çıkan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’nin pek çok bölgesinde yüzbinlerce Suriyeli mültecinin yaşam hakkı bulduğunu ve o bölgelerde en iyi şekilde ağırlandıklarını hatırlatarak; “Hazırlanan raporda Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’den sadece 2 küçük örnek verilmiştir. Şişli ve Sultanbeyli belediyelerinin bu yöndeki çalışmalarını biliyoruz. Fakat şunu belirtmek isterim ki, bu raporda sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın Suriyeli mülteci sorunu göğüsleyen belediyeleri de yer almalıydı. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de Kilis küçük bir kent olmasına rağmen, 130 bin Suriyeli mülteciyi ağırlıyor, okutuyor ve yaşatıyor. Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerimiz başta olmak üzere pek çok ilimizde de yüzbinlerce Suriyeli mülteci yaşamlarını sürdürüyor. Keşke 2017 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen İnsan Hakları Ödülü ülkemizde silahlı terör örgütüne üye olmakla yargılanan birine değil de 90 bin nüfusuyla küçük bir kent olan ancak tek başına tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla mülteciyi ağırlayan Kilis’e verilseydi" dedi.