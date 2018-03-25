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Başkan Akgün, Strazburg’da Türkiye’yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kesintisiz olarak Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, Strazburg’da Türkiye’yi temsil edecek

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kesintisiz olarak Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 34’üncü Genel Kurula katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gitti.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türk Milli Heyeti’nde yer alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kongrede önemli toplantılara katılacak. 2018 yılı teması “Yerel ve Bölgesel Düzeyde Hakları Temel Alan Yönetim” olan Kongre’de yerel düzeyde insan haklarının teşvik edilmesi, ulus devletinin bölgesel kimliği ve bütünlüğü, demokrasi için bir araç, bölgesel referandum, zorluklar ve riskler, refakatsiz mülteci çocuklar, yerel yönetimlerin rolü ve sorumlulukları, yerel demokrasi statüsü için ortak gelecek perspektifleri gibi konular görüşülecek.
Başkan Akgün: "Demokratikleşme, yerel demokrasinin gelişmesiyle olur"
Strazburg’a gitmeden önce bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu güne kadar olduğu gibi Türkiye’nin çıkarlarını en iyi şekilde savunup ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Başkan Akgün, Strazburg’taki temasların hafta sonuna kadar süreceğini belirterek şöyle devam etti: "2000 yılından bu yana, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde milli delegasyon üyesi olarak aralıksız görev almaktayım. Kongre’de hem yerel yönetimlerde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının en üst seviyeye çıkartılması gibi can alıcı konularda Avrupalı parlamenterlerle görüş alışverişinde bulunuyor, hem de gerektiği yerde de ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını temsil ediyoruz. Mart ayı oturumunda da Türkiye milli delegasyonu olarak bizler, yine Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda her türlü çalışmalara aktif olarak katılacağız. Unutmayalım ki, bir ülkenin demokratikleşmesi yerel demokrasinin kurulmasıyla mümkündür. Yerel demokrasinin gelişmesi için öncelikle ülkemizde her türlü çabayı göstermeliyiz."

Başkan Akgün, Strazburg’da Türkiye’yi temsil edecek

Başkan Akgün, Strazburg’da Türkiye’yi temsil edecek

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