Başkan Akın, Keretli ile ziyaretlerde bulundu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Keretli ve beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Keretli ve beraberindekilerle birlikte Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı, Gazhane Parkı ve Bartın Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. İnceleme ziyaretleri sırasında, Dallıca’da bulunan Bartın Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde biriken çamurun imhası ile ilgili Başkan Akın ve Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Keretli, İşletme Grup Müdürü Özcan Akarsu ve Yatırım ve İş Geliştirme Müdürü Enis Tanju Oymak ile birlikte istişarede bulunuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “ Genel Müdür Keretli ile birlikte çalışma sahalarımızda incelemelerde bulunduk. Arıtma tesisimizde biriken çamurun imha edilmesi ile ilgili fabrika yetkililerimizle istişarelerde bulunduk misafirlerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.