Başkan Akın personeli ile bir araya geldi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, taşeron işçi statüsünden kadroya geçen Bartın Belediyesi personeli ile toplantı gerçekleştirdi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Binasında gerçekleşen toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, daire müdürleri ve taşeron işçi statüsünden kadroya geçen belediye personeli hazır bulundu.

Toplantıda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çalışma şartlarını iyileştirmek için bir çok çalışma yaptıklarını ifade ederek ”Göreve geldiğimiz 9 yıl içerisinde çok büyük hizmetlere imza attık. Bazı projelerimizi de Mayıs Ayında halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların içinde ilimize 50-100 yıl hizmet verecek çok büyük çalışmalar var. Bu çalışmaların hepsini birlik ve beraberlik içinde çalışarak başardık. Sizlerin gerek çalışma şartlarını iyileştirmek gerekse de sosyal haklarını genişlemek amacıyla birçok çalışma yaptık. Sizlerin huzur içinde çalışması arzu ediyoruz. Hiçbir çalışanımızın işe gelirken huzur olmasını istemiyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven, sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum" dedi.