Başkan Akın, taksiciler ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Cemal Akın kent merkezinde görev yapan taksi durakları çalışanları ve şoförleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Gazhane Kültür Parkı’nda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, kent merkezinde görev yapan taksi durakları çalışanları ve şoförleri katıldı. Programda Başkan Cemal Akın, taksicilerin talep ve önerilerini dinleyerek belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “28 Haziran 2012’de başlatılan doğalgaz çalışmaları ile il genelinde altyapı ve üstyapıda büyük yeniliklere imza attık. Bir yandan ilimizde ki hava kirliliğini azaltırken bir yandan da üstyapı yenileme çalışmalarımız ile çok daha güzel bir Bartın yaratmaya çalışıyoruz. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yazılan tüm noktaların mevcut altyapı iyileştirmelerini yaparak üst yapıyı daha güzel ve daha kullanışlı hale getiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 400 km’den fazla yol 600 km’den fazla kaldırım düzenlendik. Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bizlerin tek gayesi halkımıza hizmet etmek. Sizlere daha iyi hizmet etmek, sizlerin beklentilerine cevap verebilmek içinde siz değerli halkımızla istişare halinde olduk. İlimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek istiyor, Üretken Belediyecilik anlayışı ile halkımıza her anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.