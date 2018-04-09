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Başkan Akpınar işçilerle kucaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye çalışanlarıyla ‘Birlik ve Dayanışma’ kahvaltılarında buluştu.

Başkan Akpınar işçilerle kucaklaştı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye çalışanlarıyla ‘Birlik ve Dayanışma’ kahvaltılarında buluştu. Belediyenin Fen İşleri ve Temizlik şantiyelerinde görev yapan bine yakın personeliyle kucaklaşan Başkan Akpınar, “Biz gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Hiç kimsenin gücü, bu birlikteliği bozmaya yetmeyecektir” dedi.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, haftaya Örnekköy Şantiye Tesislerinde başladı. Saat 06.30’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda buluşan Başkan Akpınar, saat 07.30’da da Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kahvaltı sofrasına konuk oldu. Bine yakın işçinin katıldığı buluşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Göreve geldiği günden bu yana geçen 4 yıllık süreçte önemli hizmetler ürettiklerini söyleyen Başkan Akpınar, özverili çalışmaları nedeniyle işçilere teşekkür etti. Akpınar, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek, örnek işlere imza atmayı sürdüreceklerini vurguladı. İşçiler de Başkan Akpınar’a çiçek sunarak, emekten ve alın terinden yana çalışmaları için teşekkür etti.

“Karşıyaka halkına borcumuz var”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “4 yıllık süreçte çok güzel işler başardık, hep ilkleri yaşadık, örnek alındık. Bunun sırrı bizim birliğimizde ve gücümüzde. Bu birlikteliği kimse bozamayacak. Bu enerjiyi ve birlikteliği oluşturan memurumdan işçi kardeşime kadar herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Çünkü biz Karşıyaka halkına borçluyuz. Bu borcu emeğimizle ödüyoruz. Çünkü Karşıyaka halkı bize güveniyor. Karşıyaka halkı bizden çok şey bekliyor. Emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akpınar işçilerle kucaklaştı

Başkan Akpınar işçilerle kucaklaştı

Başkan Akpınar işçilerle kucaklaştı

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