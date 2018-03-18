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Başkan Aksoy: 18 Mart inancın silah, para ve teknolojiyi geçit vermediği gündür”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 1033.

Başkan Aksoy: 18 Mart inancın silah, para ve teknolojiyi geçit vermediği gündür”

Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 1033. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Başkan Aksoy yaptığı açıklamada “18 Mart, vatanımızı işgal etmek amacıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkanlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan ezanın, bu gök kubbede ilelebet yankılanması için vatan, millet, istiklal ve istikbal için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi. .
103 yıl önce, silah, para ve teknoloji üstünlüğüne dayanan güçlerine çok güvenerek en geç bir iki hafta içinde Çanakkale’yi geçip İstanbul’u işgal edeceklerinin hesabını yapanların, aziz milletimizin inanç ve kararlığı karşısında boğazın sularına gömüldüğünü hatırlatan Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, “Çanakkale, vatanları işgal edilmiş bütün milletlere özgürlük mücadelelerinde ilham vermiş, örnek olmuştur. O günden sonra sömürgeci devletlere karşı peş peşe direniş ve özgürlük hareketleri başlamış, emperyal devletler sömürgelerini bir bir kaybetmiştir. Bu savaşta bir kez daha inancın hiçbir silahla yenilemeyecek gerçek güç olduğu anlaşılmış, emperyalistler güç karşısında bozguna uğramıştır. Çanakkale şehitlerimizi hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Vatanımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmek için Çanakkale ruhunu diri bir bilinçle hep canlı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz” dedi.

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