Başkan Aksu: “9 yılda Giresun büyük değişi yaşadı“

Giresun Belediye Başkanlığı görevinde 9 yılı geride bırakan Başkan Kerim Aksu değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine bu yetkiyi veren, bu kentte yaşayan herkese teşekkür eden Aksu, Giresun’un 9 yılda büyük değişimi yaşadığını, özenen değil özenilen, örnek alınan bir kent olduğunu söyledi.

Başkan Aksu, 9 yıllık görev süresiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Giresun’un yaşam kalitesi yüksek, özgür bir kent haline geldiğini hatırlatarak, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren öncelikleri sıralayıp, ekibimizle çalışmaya başladık. Her zaman ifade ettiğim gibi bir üyesi olmaktan iftihar ettiğim parti rozetimi çıkarıp, Giresun rozetimizi takarak hizmet anlayışımızı ortaya koyduk. Bu şehirde yaşayan herkesin başkanı olmayı, hizmetlerimizi halkımızın görüşlerini alarak yapmayı birinci öncelik kabul ettik. Çocuklarımızdan başlayıp, gençlerimize, öğrencilerimize, çalışanlarımıza, işsizlerimize, emeklilerimize, büyüklerimize, kadınlarımıza, engellilerimize kısacası her kesime elimizi uzattık. Sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla, kurumlarımızla işbirliği ve iletişim içinde olmayı demokrasi anlayışımız kabul ettik. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere önem verdik. Büyük Cumhuriyet yürüyüşlerinde on binlerin katılımıyla Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlılığımızı yüksek sesle haykırdık. Aksu Festivalini tanıtım ve kültür köprüsü yaptık. Bu güzel coğrafyadan ayrılıp geleceğini gurbette arayan hemşerilerimizle bir sevgi bağı oluşturup, dertlerine, sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Amatör spor kulüplerimiz, Giresunsporumuz, Yeşilgiresun Belediyesporumuz her zaman gururumuz oldu. Biz nefes aldığımız sürece Giresun Sevdamız hiç bitmeyecektir” dedi.

Başkan Aksu 9 yıllık görev süresinde yapılan hizmetlere de değinerek “2009 yılında altyapısı tamamlanmış olarak sunulan Giresun’da, bir sel afeti yaşadık. Baktık ki altyapı tamam değil. Tüm projeleri hazırlarken, öncelikle altyapı ihtiyaçlarını tamamlayıp sonra üst yapıya başlama prensibini getirdik. Çünkü kullandığımız kaynak sizlerin Giresun halkının parasıydı. Proje ofisini kurduk. Bu birimimiz birçok başarılı projeye imza atmıştır. Kadınlar Pazarı olarak bilinen Şeyh Keramettin Mahallemize yeni bina yaptırıp, ek hizmet binası ve modern pazar alanı sağladık” diye konuştu.

“İtfaiye için yeni hizmet binası yaptık”

Araç parkında da ciddi artışlar yaptıklarını kaydeden Aksu, ”Yeni itfaiye binası yapıp ve yeni itfaiye araçları aldık. Sayıları 40 dolayında olan belediye araç ve iş makinelerini 130’a çıkardık. Kumyalı Cumhuriyet Parkı’nı tamamladık. Gemiler Çekeği Mahallemize hazırladığımız projeyi yapamadık. Türkiye’de ilk defa mücavir alanda bulunan hazine arazileri Giresun Belediyesi kullanımından çıkarıldı. Bunun takdirini halkımıza bırakıyoruz. Giresun Belediyesi tarihinde en fazla asfalt yolu, en fazla altyapıyı, en fazla kamulaştırmayı, beton yol ve duvar çalışmasını yaptık. Şehrimizdeki mevcut merdivenleri yenileyip, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni merdivenler yaptık. Bizim dönemimizden önce yapılan park, çocuk parkı ve otoparkların iki katını yaptık. Gazi Caddesini, Alpaslan Caddesini ve Atatürk Meydanı’nı yenileyip araç trafiğine kapatıp bir ilki gerçekleştirdik. Keşap Durağı olarak bilinen alana Cumhuriyet Meydanı yaptık. Köy dolmuşlarını ve ilçe dolmuşlarını kapalı durağa kavuşturduk” şeklinde konuştu.

“50 yıllık utancı bitirdik”

Kazancılar Yokuşu’nu alternatif ulaşım hattı yaptıklarını ifade eden Aksu,” 50 yıllık denize çöp dökme utancını bitirdik, tıbbi atık bertaraf tesisi yaptık, temizlik işleri modern araçlarla donatıldı, çöp konteynerlerini yeraltına aldık, hizmet çadırı ve taziye çadırı yaptırdık. Cenaze hizmetlerini ücretsiz hale getirdik, Belediye Camiini hizmete açtık, mezarlıklarımız örnek alınacak çalışmalar yaptı. Kitap ve Oyuncak Kumbarası, Durak Kütüphanesi, Sokak Kütüphanesi bizim projelerimiz olarak diğer belediyeler tarafından örnek alındı. Kentimizin farklı bölgelerine engelli araçları şarj istasyonu, engelli taşıma aracı, Gazi Caddesi için özel engelli, yaşlı ve hamile taşıma aracı hizmeti getirdik, öğrenci çamaşırhanesi, turizm danışma ofisi, modern lostra salonu, sanat sokağı, kıyafet dolabı, Atatürk Meydanı’na ücretsiz WİFİ ve canlı yayın kamera sistemi kurduk. Japonya’dan hibe ile gezici sağlık otobüsü kazandırdık. Demokrasinin en önemli kurumu olarak gördüğümüz muhtarlarımıza Muhtar evleri yaptırdık. Giresun’un 50 yıllık sorununu çözümleyecek 101 Milyon EURO bedelli AB atık su arıtma projesini kazandık. Bu yıl 30 Milyon Euro’luk bölümü ihalesi aşamasına gelmiştir. Yaşlı yaşam evi, kadın danışma merkezini kurduk. Evcil hayvan parkı kurduk, sahipsiz hayvan barınağını yeniledik. Belediye Konservatuarı ve Şehir Tiyatromuzu daha aktif hale getirip, kadrolarını genişlettik. Bu gün konservatuarda 1500 dolayında kursiyerimiz çeşitli sanat dallarında eğitim almaktadır. Halen devam eden Gedikkaya projemiz var. Sokakbaşı Kültür Merkezimizin temelini bu yıl atmayı planlıyoruz. Belediye birimlerinin tamamını yenileyerek, çalışanlarımızın daha verimli olmalarını sağladık. Burada yaptığımız bazı hizmetlerimizi kamuoyu ile paylaşmak ve hatırlatmak istedik” değerlendirmesinde bulundu.