Başkan Aksu: “9 yılda Giresun büyük değişi yaşadı“

Giresun Belediye Başkanlığı görevinde 9 yılı geride bırakan Başkan Kerim Aksu değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine bu yetkiyi veren, bu kentte yaşayan herkese teşekkür eden Aksu, Giresun’un 9 yılda büyük değişimi yaşadığını, özenen değil özenilen, örnek alınan bir kent olduğunu söyledi.

Başkan Aksu, 9 yıllık görev süresiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Giresun’un yaşam kalitesi yüksek, özgür bir kent haline geldiğini hatırlatarak, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren öncelikleri sıralayıp, ekibimizle çalışmaya başladık. Her zaman ifade ettiğim gibi bir üyesi olmaktan iftihar ettiğim parti rozetimi çıkarıp, Giresun rozetimizi takarak hizmet anlayışımızı ortaya koyduk. Bu şehirde yaşayan herkesin başkanı olmayı, hizmetlerimizi halkımızın görüşlerini alarak yapmayı birinci öncelik kabul ettik. Çocuklarımızdan başlayıp, gençlerimize, öğrencilerimize, çalışanlarımıza, işsizlerimize, emeklilerimize, büyüklerimize, kadınlarımıza, engellilerimize kısacası her kesime elimizi uzattık. Sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla, kurumlarımızla işbirliği ve iletişim içinde olmayı demokrasi anlayışımız kabul ettik. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere önem verdik. Büyük Cumhuriyet yürüyüşlerinde on binlerin katılımıyla Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlılığımızı yüksek sesle haykırdık. Aksu Festivalini tanıtım ve kültür köprüsü yaptık. Bu güzel coğrafyadan ayrılıp geleceğini gurbette arayan hemşerilerimizle bir sevgi bağı oluşturup, dertlerine, sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Amatör spor kulüplerimiz, Giresunsporumuz, Yeşilgiresun Belediyesporumuz her zaman gururumuz oldu. Biz nefes aldığımız sürece Giresun Sevdamız hiç bitmeyecektir” dedi.

Başkan Aksu 9 yıllık görev süresinde yapılan hizmetlere de değinerek “2009 yılında altyapısı tamamlanmış olarak sunulan Giresun’da, bir sel afeti yaşadık. Baktık ki altyapı tamam değil. Tüm projeleri hazırlarken, öncelikle altyapı ihtiyaçlarını tamamlayıp sonra üst yapıya başlama prensibini getirdik. Çünkü kullandığımız kaynak sizlerin Giresun halkının parasıydı. Proje ofisini kurduk. Bu birimimiz birçok başarılı projeye imza atmıştır. Kadınlar Pazarı olarak bilinen Şeyh Keramettin Mahallemize yeni bina yaptırıp, ek hizmet binası ve modern pazar alanı sağladık” diye konuştu.